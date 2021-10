Mongrando, violento scontro frontale tra due auto lungo via per Borriana: un uomo in ospedale (foto di Studio Fighera per newsbiella.it)

Un nuovo incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, 10 ottobre, a Mongrando. Per cause ancora da accertare due auto si sono scontrate frontalmente lungo la via per Borriana riportando vistosi danni alla carrozzeria.

Sul posto si è portato il 118 per l’assistenza del caso: dalle prime informazioni raccolte sembra che un uomo sia stato trasportato in ospedale per accertamenti. Presenti anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli e i Carabinieri per la raccolta dei rilievi.