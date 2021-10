Escursionista cade e si ferisce ginocchio e viso, elisoccorso al Rifugio Rosazza

Si è da poco concluso l’intervento del Soccorso Alpino nella conca di Oropa. Nel tardo pomeriggio di oggi, 10 ottobre, un escursionista si è infortunato cadendo, per cause da accertare, in prossimità del Rifugio Rosazza e si è procurato diversi lividi ed escoriazioni ad un ginocchio e al viso.

Assistendo alla scena, il gestore del rifugio non si è perso d’animo e ha subito lanciato l’allarme; in breve tempo, l’elisoccorso si è portato sul posto per il trasporto in ospedale del malcapitato, un 66enne residente nel Novarese.