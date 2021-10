Bocconi avvelenati gettati a terra, a Zimone cresce l’indignazione sul web

Bocconcini di carne avvelenati e lasciati a terra. Da qualche giorno non si parla d’altro a Zimone, sui social e in paese. Qualcuno ha abbandonato un paio di porzioni di prima scelta lungo la via Cavour, davanti al portone della sede della banda musicale. Un gesto denunciato sui canali web, tanto da scatenare le ire dei cittadini.

“Non sappiamo chi possa aver compiuto un simile atto ma è molto grave – commenta il sindaco Piergiorgio Givonetti – Ho sequestrato i bocconi e lunedì contatterò l’ufficio veterinario dell’ASL Biella per farli analizzare. All’apparenza sembrano proprio avvelenati ma la certezza assoluta l’avremo dopo le analisi. Se ci fosse conferma, provvederò personalmente a fare denuncia contro ignoti dai Carabinieri”.

Da qui, l’appello alla cittadinanza: “Se qualcuno ha visto comportamenti strani provveda a segnalarlo al sottoscritto o alle autorità competenti”.