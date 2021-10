Biella, scoppia la gomma dell’auto in piena notte: donna rimane ferita ad una mano

Sembra che sia rimasta ferita ad una mano la donna rimasta coinvolta nell’incidente autonomo avvenuto questa notte, 10 ottobre, nel sottopasso di via Martino Novellino, a Biella.

Era da poco passata la mezzanotte quando, per cause da accertare, un’auto avrebbe cominciato a sbandare probabilmente per lo scoppio di una delle gomme di guida. Sul posto si sono portati velocemente i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del mezzo e il personale sanitario del 118 per la prima assistenza. Presenti anche i Carabinieri per i rilievi di rito che accerteranno la dinamica del sinistro stradale.