Fotomurali delle Migrazioni a Pettinengo

Mostra museo a cielo aperto di immagini che raccontano storie e migrazioni di popoli. Potete vedere i “fotomurali di Pettinengo” lungo la Via Duca d'Aosta che dalla strada provinciale scende fino alla frazione Gurgo.

Sono stati realizzati con il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna e del Comune di Pettinengo, grazie all'impegno del Circolo Culturale Sardo Su Nuraghe, ad altri enti locali (riportati su ogni fotografia), e alla collaborazione di molti cittadini che hanno donato le loro fotografie del passato affinché ingigantite potessero essere trasformate in grandi foto a muro ed essere immortalate come "immagini di un tempo".

A Pettinengo, “Biellesi con la valigia” è mostra a cielo aperto che racconta per immagini di grandi dimensioni il tempo delle grandi migrazioni di persone in cerca di lavoro, alcune in uscita da Pettinengo, Vaglio Pettinengo e Selve Marcone, altre provenienti soprattutto dal Veneto e dalla Sardegna.