Biella festeggia con concerto primo secolo di vita dell’Unione Italiana Ciechi nel nome di Aurelio Nicolodi FOTO

Grande partecipazione di pubblico ieri sera, 9 ottobre, al Teatro Sociale di Biella per il concerto degli Omeroi Project, andato in scena per il primo secolo di vita dell’Unione Italiana Ciechi. Il presidente Adriano Gilberti ha ringraziato e salutato tutti i partecipanti e il quartetto di artisti formato da Monica Tenev (flau), Riccardo Caudali (sax), Lorenzo Montanari (violoncello) e Luigi Mariani (pianoforte).

Sempre ieri, nel primo pomeriggio, ha avuto luogo la cerimonia di intitolazione del giardino pubblico, situato alle spalle della Biblioteca Civica di piazza Curiel, a lato della stazione della Funicolare e alle pendici della collina del Piazzo, alla presenza delle autorità locali. L’area verde porterà il nome di Aurelio Nicolodi, fondatore dell’Unione Italiana Ciechi, di cui fu primo presidente tra il 1920 e il 1945. Durante la Prima Guerra Mondiale Nicolodi fu colpito in volto da una granata e perse la vista. In seguito ad una visita all’istituto per ciechi, nel 1916, decise di impegnarsi per il miglioramento delle condizioni dei non vedenti.