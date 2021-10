Treni, pendolari: “In Piemonte una situazione insostenibile “

”Egregio Signor Assessore, Illustrissimi tutti, il Coordinamento Mobilità Integrata e Sostenibile scrive per evidenziare alcuni aspetti della mobilità regionale che meritano riflessioni approfondite”.

Così inizia la lettera che venerdì 8 ottobre i pendolari piemontesi hanno scritto all'assessore regionale ai trasporti ed alle istituzioni piemontesi competenti per denunciare l'oggettiva insostenibilità della situazione e per rinnovare una richiesta di incontro.

Ecco come prosegue la lettera: “Visto che la ripresa delle attività scolastiche, universitarie e lavorative in presenza, (dal 15/10/21 rientro al 100% in presenza per i dipendenti pubblici) comprende l’aumento della mobilità delle persone; visto che il servizio ferroviario regionale continua ad avere un’offerta contratta; visto che ci avviciniamo al periodo dell’anno in cui si registrerà un aumento nell’aria delle polveri sottili e della Co2 e visto che circa un quarto delle suddette emissioni è dovuto ai trasporti; visto che il treno risulta essere il mezzo di trasporto più ecologico; visto che gran parte delle risorse che verranno stanziate nel PNRR riguarderà il trasporto pubblico di massa; vista la necessità di rilanciare l’economia regionale e di costituire nuovi posti di lavoro; vista la crescente attrattività turistica della nostra Regione“.

Dopo la premessa queste le richieste: “Con la presente siamo a richiedere: il ripristino del servizio come pre-covid per garantire alle persone, soprattutto quelle residenti in territori marginali, il diritto alla mobilità e la restituzione di un servizio pubblico degno di questo nome; il Piemonte è infatti l’unica regione, a livello nazionale, ad avere un SFR ancora con servizio ridotto all’85% delle corse pre-covid; la stesura di progetti per l’implementazione del servizio regionale che comprenda anche la previsione della riattivazione delle tratte attualmente sospese in modo da ricreare quella rete di collegamenti interni regionali esistente fino a qualche decennio di anni fa; la creazione di indirizzi ben precisi, e rispondenti ai parametri dettati dall’Europa, per favorire la transizione ecologica, ormai non più procrastinabile, al fine di rendere il Piemonte all’avanguardia nel settore dell’economia “verde” che rappresenta una straordinaria opportunità per l’economia, con la creazione di nuove figure professionali e lo sviluppo di modelli di business non ancora sperimentati".

“Ci chiediamo il motivo – argomentano poi i pendolari - per cui il Piemonte non debba approfittare, a nostro parere non può permetterselo, delle risorse straordinarie messe a disposizione dai piani Europei e Nazionali per progettare il futuro. Visto che le infrastrutture rivestono un ruolo fondamentale per lo sviluppo economico e sociale dei territori, appurata la necessità di fermare il consumo del suolo, investiamo in quelle che impattano meno con l’ambiente. La ferrovia in questo è sicuramente la capostipite. Attualmente il servizio ferroviario sconta parecchie problematiche che abbiamo più volte segnalato nei mesi scorsi, a partire da Settembre 2020, senza che alcun intervento risolutivo sia stato attuato, causando ancora oggi disservizi e l’impossibilità di utilizzare la mobilità su ferro in molte fasce orarie pendolari feriali, situazione che peggiora sensibilmente nei fine settimana, con ad esempio alcune località turistiche totalmente isolate (vedi Acqui Terme. Casale Monferrato, Limone Piemonte, ecc.) Vale la pena rimarcare che il servizio in vigore oggi è lo stesso in vigore al 15/08/2020, ma da allora la mobilità è incrementata, anche con parametri a due cifre, senza che questo abbia comportato il benché minimo intervento di potenziamento. Situazione unica in Italia!! Nessuna regione vede un servizio ferroviario versare in tali condizioni di abbandono “.

“La situazione denunciata, - continua la lettera - si aggrava alla luce della Determina n° 367 del 30/06/2021 dell’Agenzia della Mobilità Piemontese che prolunga, fino a data di sottoscrizione del contratto di servizio ferroviario di lunga durata SFR, (quindi ad oggi a data indefinita!!), l’imposizione a Trenitalia S.p.A. dell’obbligo di servizio relativo alla concessione del trasporto pubblico ferroviario di interesse locale e regionale. Emerge oggettivamente e per vari motivi l’insostenibilità ed inadeguatezza dell’attuale situazione in vista di un ulteriore consistente e costante aumento della mobilità a partire dal corrente mese di ottobre".

In un allegato alla lettera, i pendolari hanno indicato le linee ferroviarie e le corse ancora ad oggi soppresse. “Ringraziamo – concludono - per l'attenzione e restiamo in attesa di un vostro riscontro a breve alla presente con una risoluzione immediata delle criticità più volte segnalate e ad oggi insostenibili a fronte di una ripresa della mobilità. Si richiede al contempo la fissazione di un incontro congiunto con l’Assessorato ai Trasporti della Regione Piemonte e l’Agenzia della Mobilità Piemontese, per la costruzione partecipata della programmazione del TPL piemontese e delle linee di attuazione del prossimo contratto di servizio SFR, in definizione”.