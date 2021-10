Sicurezza sul lavoro, Cirio: "Garantire le persone è un dovere delle istituzioni"

"Garantire la sicurezza in quello che è il primo valore su cui si fonda la nostra Repubblica, il lavoro, è un dovere per lo Stato e per chi lo rappresenta nelle istituzioni e nella sua anima produttiva". Così Alberto Cirio, governatore del Piemonte, intervenendo in occasione della 71esima giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro.

Il presidente della Regione ha voluto ribadire il suo pensiero con un post affidato al proprio profilo Facebook. "Forse mai come negli ultimi due anni la parola sicurezza ha accompagnato la nostra quotidianità. Quella sanitaria su cui la pandemia ha concentrato gran parte dei nostri sforzi e della nostra attenzione. Ma sapere di essere al sicuro è un diritto che permea ogni aspetto della nostra vita".