Piano scuole Valdilana, le elementari restano a Valle Mosso?

Cambia lo scenario sul piano scuole Valdilana a pochi giorni dall'approvazione, da parte della Provincia di Biella, della convenzione per l'acquisto dell’edificio della scuola primaria e secondaria di primo grado di Valle Mosso per insediarci, in accordo con il Comune Valdilana, la succursale Liceo del Cossatese e Valle Strona.

Il Comune Valdilana ha infatti ricevuto dal Ministero dell'Istruzione oltre 2,4 milioni di euro per effettuare lavori di sistemazione della scuola di Valle Mosso. “Questi soldi – si legge sula pagina Facebook dell'Amministrazione di Valdilana - ci consentono ora di poter attuare progetti alternativi a quanto sino ad oggi pensato e ragionato per il piano scuole a partire dall'anno scolastico 2022-2023”.

Il progetto alternativo più probabile è che soltanto la scuola media di Valle Mosso si sposterebbe a Mosso nell'edificio che oggi ospita il liceo. Una via di mezzo rispetto all'originario progetto di trasloco di elementari e medie da Valle Mosso a Mosso, che aveva scatenato la contestazione dei genitori di Valle Mosso, organizzatasi come “A ciascuno la sua scuola”.

Probabilità che si intuisce continuando a leggere il comunicato pubblicato su Facebook : “Comunichiamo che, anche da idee e proposte raccolte in questi mesi dai genitori, stiamo valutando la possibilità di mantenere almeno parte del plesso scolastico di Valle Mosso nella sede attuale, cercando di trovare con la nuova Amministrazione Provinciale una soluzione condivisa degli spazi con la sede del liceo che verrà comunque trasferita nella municipalità di Valle Mosso. Questo è quanto questa Amministrazione è intenzionata a fare nei prossimi mesi. Entro il 31/12/2022 dovremo spendere ed utilizzare i fondi ora ottenuti, rendendo il plesso scolastico di Valle Mosso nuovo, funzionale ed all’avanguardia per ospitare sia la sede del liceo sia una parte dell’attuale plesso scolastico”.

Dal canto suo la Provincia ha, anch'essa, pronta un'alternativa per il liceo che è di propria competenza. “Nel caso non si concluda l'acquisto secondo i termini stabiliti dalla convenzione – sottolinea il vice presidente Emanuele Ramella Pralungo – affitteremo i locali per il liceo”.

Dopo mesi di polemiche l'Amministrazione di Valdilana invita il territorio alla coesione: “Se tutto il nostro territorio, ciascuno per le reciproche competenze, si muoverà come un tutt’uno saremo in grado di affermare il valore della nostra comunità su tutto il territorio Biellese. Non lo faremo rifiutando a priori ogni idea di cambiamento e rinnovamento per il solo fine di screditare la controparte, non lo faremo mettendo sistematicamente in dubbio la parola di sindaco ed amministratori e la loro onestà intellettuale, mossi ed a volte “guidati” da persone al di fuori della nostra comunità che perseguono obiettivi e programmi diversi dal bene della stessa. Non lo faremo rinnegando la necessità di rinnovamento che abbiamo fortemente voluto, non lo faremo facendo tutto quanto semplice puntando più a “smontare” le proposte altrui che a cercare di proporne di nuove e diverse. Non lo faremo dividendoci in piccole tribù di campanile, ma lo faremo, ancora una volta, insieme con il contributo di tutti”.