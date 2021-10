Biella, lavori al Parco della Rovere: “Ripulito e tagliato arbusti utilizzati per attività di spaccio”

“Dopo aver ripulito e riconcesso totalmente alla città i giardini Zumaglini, stiamo intervenendo in modo pesante al Parco della Rovere dove si sta facendo una pulizia massiccia dell’area nord. I cespugli, le siepi e gli arbusti limitavano di molto la visibilità interna del parco che veniva utilizzato per attività di spaccio”.

Ad annunciarlo, nei propri canali social, il vicesindaco Giacomo Moscarola che, insieme al primo cittadino di Biella Claudio Corradino, monitorato i lavori svolti all’interno dell’area verde, salita nell’ultimo periodo agli onori della cronaca locale.

“Ora concertando con il Comitato ordine e sicurezza, si è deciso di intervenire – scrive Moscarola - Ho fatto tagliare tutti gli arbusti utilizzati dai malintenzionati per nascondersi ed occultare le sostanze. Abbiamo partecipato ad un bando ministeriale tramite la Prefettura per ottenere fondi per recintare il parco. Il parco sarà a breve restituito ai cittadini”.