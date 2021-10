Biella, la sede dei Vigili del Fuoco si illumina di verde

Anche la sede di Biella dei Vigili del Fuoco si illumina di verde per la giornata mondiale della Pandas-Pans BGE: “Verde per accendere e tenere viva la speranza sui bambini affetti da queste patologie pediatriche”.

La campagna di sensibilizzazione portata avanti dal Comitato italiano Genitori Pans Pandas Bge, impegnato – in occasione della Giornata mondiale di consapevolezza sulla sindrome – nell'ottenere il riconoscimento della patologia oggi diagnosticata come encefalite post-infettiva dei gangli basali (Bge), sottogruppo dell'encefalite autoimmune innescata da infezioni batteriche, virali o da altre cause. Anche il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco supporta l'iniziativa.