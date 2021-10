Asfaltature a Biella, come cambia la viabilità da domani

Dalla prossima settimana il piano asfaltature di Biella proseguirà con Corso 53° Fanteria e piazza Croce Rossa. Oltre all'intervento previsto da lunedì alla rotonda di via Milano/Corso Lago Maggiore, la prossima settimana il piano asfaltature raggiungerà le seguenti vie: Corso 53° Fanteria da via Trivero a via Camandona incluse, con ordinanza di sospensione della circolazione e divieti di sosta con rimozione forzata da martedì 12 ottobre a lunedì 18 ottobre; Piazza Croce Rossa, tutta la piazza e l'intersezione con via S. Ferrero, con ordinanza di sospensione della circolazione e divieti di sosta con rimozione forzata da mercoledì 13 ottobre a mercoledì 20 ottobre.