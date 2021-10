Passaggio a Mongrando per Cristian Moroni, l’uomo che gira l’Italia a cavallo

Prendere il cavallo e partire. Senza meta, senza programmi, con il solo pensiero di stare bene. Il sogno di molti è stato realizzato da Cristian Moroni accompagnato dalla sua Furia, in viaggio dal 24 maggio per le strade italiane. Da Roccasecca dei Volsci, piccolo comune in provincia di Latina, l’obiettivo è percorrere il perimetro dello “stivale”. Viaggiando lungo la costa tirrenica è arrivato a Les Combes d’Introd, al Santuario di Giovanni Paolo II, per portare una copia del ritratto del Pontefice realizzato da Moroni, proprio come sognato quando è deceduto il Papa. Ora attraverseranno il nord Italia e torneranno verso il Lazio dal litorale adriatico.

A 39 anni lui e 16 il cavallo, hanno già percorso 1.400 km, ne mancano 6.000, e ad un terzo del viaggio una sosta a Mongrando, al Maneggio “Oasi di Scacco e Hope” dove la proprietaria Coretta Spalla li ha ospitati per una notte. L’impressione che ha avuto dei due viaggiatori è stata: “Si vede che il cavallo sta bene, pelo lucido, non una fiaccatura, molto serena, si è avvicinata agli altri cavalli tranquillamente. Negli occhi del cavallo si leggeva tutto l’amore per il padrone.” Ed è proprio il rapporto tra i due la base per un buon viaggio, Moroni ha spiegato: “Bisogna entrare nella mente del cavallo per farla stare bene, capire quando ha fame e cosa farle mangiare, quando ha sete e quando è necessario farla riposare. Se sta bene lei sto bene anche io”, d'altronde i chilometri sono tanti, 15 a piedi e 15 in sella per non affaticare Furia. Un viaggio all'insegna del contatto con la natura, la ricerca di solitudine e silenzio, attraversando strade asfaltate come sterrate per rispettare il perimetro.

Partiti con pochi risparmi, quando è ora di riposare chiedono alla comunità un minimo di ospitalità. “Questo più che un viaggio è uno stile di vita, bisogna essere pronti a tutto ed è necessario affrontarlo in totale sicurezza, soprattutto per Furia”, per questo i due non si separano mai, spesso lui dorme in tenda magari al riparo di un box o di una casa abbandonata “Non entriamo in casa della gente per non essere invadenti, se hanno una stanza per gli ospiti esterna magari ne approfittiamo, ma evitiamo di entrare nella loro quotidianità”. Una cosa è sicura, quando questa avventura finirà non torneranno alla vita di prima “Continueremo a viaggiare finché potremo stare insieme”.