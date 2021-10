Pedale Cossatese commemora con una gara i presidenti dell’associazioni e i ciclisti

La gara amatoriale, organizzata dall’associazione Pedale Cossatese per domenica 3 ottobre, è stata rimandato a questo fine settimana. Domenica 10, la gran premio in memoria dei presidenti dell’associazione e dei ciclisti vittima di incidenti stradali, avrà il proprio ritrovo in piazza E. Angiono, alle ore 11 a Cossato.

Le partenze saranno scaglionate a seconda delle categorie: alle ore 12.30 partiranno SG A – SG B e le donne; alle 14 G1 e G2; alle 16 Junior, Senior 1-2; V1 – V2.L’iscrizione, costa 15 euro e va effettuata online entro le 22 del venerdì precedente (pagamento in loco).

Per maggiori informazioni è possibile chiamare il presidente Gionni Miscioscia al numero 329.4924661 o il vice Pier Angelo Giardino al 347.7620924; in alternativa consultare la pagina Facebook dell’associazione Pedale Cossatese.