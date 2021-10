Pallacanestro Biella, il debutto in casa contro Piacenza con un Hasbrouk in più (Foto Pallacanestro Ferrara, crediti Gian Luca Teodorini)

Ci vorrà tutto l’entusiasmo del Forum per portare a casa due punti fondamentali domani pomeriggio per Pallacanestro Biella che debutta in campionato contro Assigeco Piacenza. Due squadre con due roster molto giovani che al debutto hanno pagato dazio, Biella contro Trapani e Piacenza in casa contro Udine.

Due partite diverse ma in cui hanno pesato il debutto per molti in un campionato difficile e tirato come quello di A2. Biella aggiunge al suo parco giocatori un uomo di grande esperienza come Kenny Hasbrouck, veterano di tante battaglie a Verona, Bologna, Ferrara solo per citare alcune squadre in cui ha militato. Se aggiungiamo l’impasse di Davis nella prima partita possiamo dire che Biella disporrà finalmente dei suoi due stranieri e potrebbe indirizzare la gara ma certamente ci vuole l’aiuto di tutto un gruppo cresciuto e in cui la differenza la farà la fame e la voglia di vincere.

L’arrivo di Hasbrouk galvanizza la società come testimonia il GM Olla: "L'arrivo di Kenny significa molto per noi. È un giocatore che ha mostrato grande interesse nel nostro progetto e il suo contributo in termini di esperienza e leadership giocherà un ruolo fondamentale per il nostro percorso”. Per gli amanti dei numeri il nuovo americano indosserà la 41, una doppia cifra interessante. Fischio d’inizio alle ore 18.