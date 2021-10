Cam, 20 anni di professionalità

Cam assistenza caldaie e installazione installazione climatizzatori compie 20 anni, e ha deciso di festeggiarli insieme alle persone che fino a oggi ne hanno resa possibile la continua importante crescita.

Davanti alla sede a Vigliano in via Milano 4, mercoledì 13 ottobre dalle 10 alle 16, sarà anche parcheggiato per tutta la durata dell'evento il camper attrezzato Caius Biga, lo show room itinerante di Immergas con le novità dell’azienda, leader nella progettazione e nella produzione di caldaie a gas, a condensazione, scaldabagni, kit fumi e sistemi per intubamento. Consulenti e tecnici dell'azienda con una seconda sede anche Vercelli, saranno a disposizione per rispondere a tutte le domande e curiosità sui prodotti.

Saranno presenti le istituzioni e a chi avrà il piacere di venire a festeggiare insieme a Cam sarà anche offerto un rinfresco a cura di Gastoff.