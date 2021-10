La Valle dell’Acqua torna domenica, gli eventi si faranno anche in caso di maltempo

Questa volta il maltempo non coglierà impreparati gli organizzatori e i partecipanti all’evento “La Valle dell’Acqua, storie di lavoro, pietra e lana”.

È stato rimandato già una volta a causa della pioggia, ma per il 10 ottobre è pronto anche il piano B. In caso di beltempo è previsto il programma completo (vedi qui), se invece dovesse piovere prenderà il via una versione più “concentrata”: alle 9.30 ritrovo al Lanificio Botto con “Gli alieni a Miagliano”, alle 10.45 appuntamento a Vella Graniti di Andorno Micca per la visita guidata “Dalla Balma ai tre continenti: storia della nobile sienite”.

Pausa pranzo dalle 12.30 alle 14.30 presso i ristoranti aderenti e a seguire dalle 15.30 presso il Santuario di San Giovanni i canti proposti dal Coro Accordi in Valle “Sulla via delle cime”. Dalle 15 alle 17 sarà attivo il servizio ristoro presso il Santuario di San Giovanni. Si ricorda che l’accesso ai luoghi chiusi sarà consentito solo in possesso di Green Pass.