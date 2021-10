Biellese e mondo del lavoro: in vista una ripresa post pandemica per le assunzioni, ma restano luci e ombre

In vista una ripresa post pandemica per le assunzioni, ma restano luci e ombre

Un territorio con sempre meno giovani, e dove le ore lavorate sono in calo ma, al contempo sono in aumento in due grandi gruppi professionali: nei profili alti ma anche di quelli meno qualificati, che confermerebbe il fenomeno della polarizzazione del mercato del lavoro. È la fotografia socioeconomica del biellese negli ultimi 10 anni che emerge da una lettura dei dati forniti da diverse fonti elaborate da Agenzia Piemonte Lavoro (ente strumentale della Regione Piemonte che coordina i 31 Centri per l’impiego del Piemonte): Istat, Silp, Excelsior di Unioncamere e Wolly Bi; dall’analisi emerge anche però una importante ripresa post pandemica dal punto di vista occupazionale, trainata dal settore terziario.

Nel dettaglio, rispetto al 2011, nel Biellese ci sono sempre più anziani, (in particolare grandi anziani, vale a dire persone over 80), che da 47.279, passano a 50.422. Contemporaneamente diminuiscono i giovani che rappresentavano l’11,8% della popolazione nel 2011 e nel 2020 scendono al 10,4%. Segno positivo purtroppo anche davanti al numero di persone che scelgono di lasciare il territorio, che se tra il 2011 e il 2020 in sono l’1,1% in Piemonte, l'1,3% in Italia, nel biellese rappresenta il 4,2% (7.698 persone). Questo spopolamento è causa o conseguenza della flessione di un altro indicatore importante, quello delle ore lavorate, che descrive la quantità di lavoro creata dal tessuto imprenditoriale locale. In particolare, il biellese tra il 2011 e il 2021 perde 498.463 ore lavorate (-19,5%) che non si riflettono però su tutti i livelli di qualificazione.

Altro indicatore rilevante è quello relativo agli ammortizzatori sociali in corso, come la cassa integrazione. Nel 2020 le ore di cassa integrazione aumentano del +283,9%, pari a ben 15.259.369, rispetto alle 5.374.192 del 2011. È la Cassa integrazione guadagni in deroga a segnare una crescita imponente che vede raddoppiare le ore dal 2011 al 2020. In breve, in dieci anni si sono perse 2.585 imprese registrate (-13,0%) e 1.908 occupati (-2,6%) e 498.463(-19,5%) ore lavorate.

Ma quali sono le previsioni assunzionali della domanda di lavoro? Excelsior riporta che nel trimestre settembre-novembre 2021 si conferma una ripresa post pandemica: 3.520 sono le entrate previste nel periodo in oggetto, pari a +210 unità rispetto allo stesso trimestre del 2019. In particolare, ci sarà una ripresa intermedia nell'industria +380 rispetto al 2020, a conferma del fatto che nel biellese non è più la manifattura elemento trainante della ripresa.

Emerge però in modo netto il mismatch, dunque la differenza tra la domanda e l'offerta, poiché sulle 1.400 entrate previste a settembre ben il 40,1% risultano di difficile reperimento: una percentuale più elevata rispetto al livello nazionale pari al 36,4%. In particolare, la difficoltà di reperimento candidati idonei nel biellese è dovuta al 25,4% per mancanza di candidati e l’12,8% per preparazione inadeguata degli stessi. Strumento utile per individuare le criticità analitiche tra domanda e offerta di lavoro e colmare il mismatch è lo studio delle competenze professionali e attitudinali che la prima richiede e la seconda offre. Le competenze richieste per profilo professionale possono essere approfondite proprio grazie, nuovamente, all’integrazione delle banche dati WollyBi e Silp. L’offerta di lavoro può essere indagata attraverso l’analisi della disoccupazione amministrativa: l’elaborazione delle D.I.D. (Dichiarazioni di Immediata Disponibilità) registrate ai sensi dell’Art. 19 Dlgs 150/2015 e dei Patti di Servizio sottoscritti ai sensi dell’Art. 20 Dlgs 150/2015. Nel biellese nel primo semestre 2021, le persone disponibili al lavoro sono 3.222 e più di 1 persona su 2 ha un livello basso di istruzione e i giovani fino a 29 anni rappresentano circa il 37,0% circa del totale.