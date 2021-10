A Bioglio il sindaco Ceffa è 'cantore' dei versi di Dante, grande interesse tra il pubblico

A 700 anni dalla morte del Sommo Poeta, un buon numero di persone si è dato appuntamento a Bioglio per ascoltare i versi immortali di Dante Alighieri. Relatore e “cantore” speciale di serata, andata in scena ieri sera nella da poco inaugurata Villa Santa Teresa, il sindaco e docente Stefano Ceffa. “Grazie a Dante, se dopo 700 anni dalla morte riesce a inchiodare sulla sedia una ventina di persone. Ascoltare il suo pensiero e il suo messaggio vuol dire che quel pensiero e quel messaggio sono ancora attualissimi”.

Il primo evento culturale di Bioglio CreArte non ha voluto solamente celebrare il ricordo di Dante ma attualizzare il racconto attraverso le sapienti parole del primo cittadino. “Grazie perché chi c'è stato ha accolto pazientemente un percorso lungo e un po' articolato con tanti concetti ma l'abbiamo detto: in cima non ci si arriva con quattro salti, il viaggio dobbiamo farlo tutto – sottolinea Ceffa - Entrare dentro la Commedia e scoprirne l'Architettura, le geometrie, i messaggi nascosti dentro la lunghezza di un canto, i rimandi, gli incroci è sempre un regalo prezioso che spalanca al senso dello stupore, al desiderio di comprendere, di guardare, di conoscere, insomma: di vivere! Grazie a chi ha chiesto di leggere un po' insieme la Commedia. Lo faremo! Nelle prossime settimane vi proporremo un calendario con qualche incontro così che si possa prendere confidenza con 'il mio amico Dante' così da farlo diventare per ciascuno quel compagno di viaggio prezioso che da 700 anni racconta la vita. Bello, infine, vedere Villa Santa Teresa che inizia a vivere”.