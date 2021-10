Tamponamento tra due auto a Salussola

Carabinieri, 118, carro attrezzi: erano tutti presenti a Salussola nella giornata di ieri, 8 ottobre, per un tamponamento tra due veicoli. Un'anziana donna, che si trovava a bordo di uno dei due mezzi, è stata trasportata in ospedale per accertamenti dal personale sanitario del 118. I militari, invece, si sono occupati dei rilievi di rito.