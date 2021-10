Occhieppo Inferiore piange la morte di Maria Antonini, il cordoglio dell’associazione Amici del Cantone Sopra

Profondo cordoglio a Occhieppo Inferiore per la morte di Maria Antonini. Aveva 93 anni. La donna era molto conosciuta in paese. A ricordarla, in queste ore, l’associazione Amici del Cantone Sopra che esprime le più sentite condoglianze alla sua famiglia ricordando i lunghi anni di attiva collaborazione alle diverse iniziative.

Il Santo Rosario sarà recitato lunedì 11 ottobre alle 18.30 nella chiesa parrocchiale del paese. I funerali, affidati a Imprese Funebri Oropa, avranno luogo a Occhieppo Inferiore alle 10 di martedì 12 ottobre. Dopo le esequie la salma verrà tumulata nel cimitero locale. Per chi volesse è possibile renderle visita presso la casa funeraria Defabianis (strada Maria di Campagnate 35a, a Biella), dalle 8.30 alle 12 e dalle 14 alle 17.