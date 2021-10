Candelo, scontro tra due auto lungo via per Sandigliano: una donna finisce al Pronto Soccorso (foto di repertorio)

Una donna è rimasta lievemente ferita nell'incidente stradale avvenuto nella prima serata di giovedì, 7 ottobre, a Candelo. Per cause in fase di accertamento due mezzi si sono scontrati lungo la via per Sandigliano.

Uno dei conducenti è stato prontamente assistito dal personale sanitario del 118 e trasportato al Pronto Soccorso per le cure del caso. Sul posto anche i Carabinieri per la raccolta dei rilievi che stabiliranno la dinamica del sinistro.