Autunno al Ricetto, Candelo è pronta per la ripartenza

In un mix di sapori e cultura, domenica 10 ottobre la Pro Loco di Candelo ha organizzato un doppio appuntamento: dalle 9 alle 18 nelle rue del borgo medievale un mercatino di prodotti locali, creatività ed arte, mentre fuori le mura si va alla scoperta dei mulini e canepali in collaborazione con l’Associazione Culturale Centro Documentazione Ricetti. Ritrovo alle 14.30 in piazza Castello per questa iniziativa gratuita e su prenotazione (tel 15 2536728 - info@prolococandelo.it), un’ottima occasione per scoprire la storia del Ricetto.