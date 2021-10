Valdilana, ecco buoni spesa e contributi per le famiglie in difficoltà (foto di repertorio)

A partire da venerdì 1° ottobre i soggetti residenti a Valdilana che si trovano in stato di bisogno economico per effetto dell'emergenza Covid possono presentare richiesta per beneficiare di "buoni spesa o contributi per il pagamento dei canoni di locazione e/o delle utenze domestiche" per le seguenti tipologie di intervento: spese legate all’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità (buoni spesa); spese relative al pagamento dei canoni di locazione scadute o in scadenza nel periodo gennaio/dicembre 2021; spese relative al pagamento di canoni di locazione commerciale scadute o in scadenza nel periodo gennaio/dicembre2021 (con fondi propri di bilancio); spese relative al pagamento delle utenze domestiche scadute o in scadenza nel periodo gennaio-dicembre 2021.

A darne notizia il Comune sui suoi canali web. E' possibile presentare domanda per un solo tipo di beneficio per ciascun nucleo familiare. Per ulteriori informazioni e per eseguire la domanda di richiesta fare clic sul link qui sotto: https://www.comune.valdilana.bi.it/portals/1311/SiscomArchivio/6/Avvisopubblico.pdf