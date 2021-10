Una serata in ricordo di Mirella Pillon, presente tutta la “sua comunità” (foto di Studio Fighera per newsbiella.it)

Una serata in compagnia ben riuscita quella di ieri, venerdì 8 ottobre, in ricordo di Mirella Pillon. Con la sua famiglia è sempre stata molto attiva nell’ambiente dell’associazionismo, del volontariato e dello sport. In questa occasione i parenti hanno voluto condividere i ricordi della vita della donna insieme agli amici di una vita. Presso il centro sportivo di Piatto, i musicisti preferiti di Mirella, quelli conosciuti durante i suoi viaggi, si sono alternati per intrattenere il pubblico intervenuto durante la cena.

Una piacevole atmosfera circondati dagli amici, dalle istituzioni sempre presenti, dai volontari della croce rossa, in un clima sereno ricco anche di sorprese. Il marito, Gianpaolo Botta, felice della sua comunità, ringrazia tutti i partecipanti e tutte le associazioni che hanno dato una mano ad organizzare la serata: “Una citazione e un ringraziamento particolare lo merita sicuramente Massimo Quaglia, presidente del Velo Club, anima trainante di questo evento”. Durante la serata si sono raccolte numerose offerte per la Croce Rossa di Biella e Cossato.