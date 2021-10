Cerrione, un aiuto alle famiglie per le spese scolastiche

C’è tempo fino al 22 ottobre per richiedere i “Buoni Libro” messi a disposizione dal Comune di Cerrione. L’amministrazione comunale infatti intende erogare un aiuto economico a favore delle famiglie residenti per l’acquisto di libri di testo per la scuola Secondaria di I grado.

L’importo varia in base alla classe e all’istituto: per chi frequenta la scuola “La Bessa” il contributo copre il 70% della spesa per ogni classe, con un’erogazione massima quindi di 211 euro per la prima, 99 euro per la seconda e 101 euro per la terza. Per chi invece ha scelto altri istituti, l’ammontare del contributo sarà rispettivamente di 74 euro per la prima e 35 per la seconda e terza.

Le domande debitamente compilate dovranno essere presentate in modalità elettronica mediante lo “Sportello online del Cittadino” presente sul sito istituzionale www.comune.cerriore.bi.it, allegando alla richiesta gli scontrini/fatture attestanti l’acquisto effettuato. Le domande saranno esaminate nei successivi 30 giorni e l’erogazione del contributo avverrà entro la fine dell’anno 2021.