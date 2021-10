A Miagliano la scuola è sempre più tecnologica con la lavagna LIM, wi-fi e fibra ottica

Forte rinnovamento tecnologico alla scuola d’Infanzia di Miagliano: dalla prossima settimana saranno infatti attivi la connettività a banda ultra larga, un moderno impianto wi-fi e la nuova lavagna LIM.

“Ancora passi importanti – informa l’assessore alla Scolastica Cinzia Baldi – che ci hanno permesso di aumentare il profilo tecnologico della nostra materna, a beneficio della didattica. Questo ammodernamento segue il recente relamping della scuola (operazione che aveva consentito la sostituzione della totalità degli impianti di illuminazione con nuovi apparecchi a led) portando risparmi alle spese di consumo elettrico e manutenzione, oltre a nuova efficienza in termini di confort luminoso”.

“Abbiamo fruito – precisa il vicesindaco Mauro Vinetti – delle nuova infrastruttura in fibra ottica installata mediante il piano strategico statale di banda ultra larga e del ‘Progetto Scuole’ promosso e finanziato dal MISE; ora la scuola potrà beneficiare di connessione Internet basata su connettività di 1 Gbit/s in accesso. E’ stato inoltre ultimato un nuovo impianto wi-fi, in grado di fornire connessione internet con copertura su tutte le aree del plesso. L’ultima dotazione tecnologica è la nuovissima LIM (lavagna Interattiva Multimediale), strumento acquistato dall’Istituto Comprensivo di Andorno Micca e per il quale le maestre hanno già ultimato un corso formativo, al fine di sfruttarne al meglio le potenzialità”.