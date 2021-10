Kenneth ‘Kenny’ Hasbrouck, nuova guardia dell'Edilnol

Edilnol Pallacanestro Biella è lieta di annunciare l'ingaggio per la stagione 2021/22 di Kenneth ‘Kenny’ Hasbrouck, guardia americana di 191 centimetri per 88 chilogrammi.

Prima del suo arrivo in Europa, Hasbrouck ha mosso i primi passi nel mondo del basket alla Cardinal Gibbons High School, prima di giocare per quattro anni, dal 2005 al 2009, a Siena University dove ha messo in mostra tutte le sue abilità di scorer. Nell’estate 2010 ha giocato la Summer League NBA con la prestigiosa maglia dei Miami Heat.

Nato a Washington il 14 agosto 1986, Hasbrouck è un veterano del campionato italiano, Serie A1 e A2, avendo indossato le maglie di Verona, Cantù, Virtus Bologna, Fortitudo Bologna, Ferrara, Jesi e Piacenza, dimostrando in ognuna di queste esperienze le sue qualità nelle due metà campo e una leadership che gli ha sempre permesso di diventare un punto di riferimento importante.

Un giocatore che non ha bisogno di presentazioni, un'importante operazione di mercato conclusa dal gm rossoblù Damiano Olla: "L'arrivo di Kenny significa molto per noi. È un giocatore che ha mostrato grande interesse nel nostro progetto e il suo contributo in termini di esperienza e leadership giocherà un ruolo fondamentale per il nostro percorso. Siamo felici di averlo con noi".

Hasbrouck è già arrivato in Italia e ha svolto le visite medico-sportive, pronto a mettersi a disposizione di coach Zanchi a partire dalla sfida di domenica contro l'Assigeco Piacenza. Indosserà la maglia numero 41.