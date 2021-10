In arrivo nuove sfide per Dragon's Karate

Riparte l'attività della palestra Dragon's Karate di via Milano 408 a Vigliano Biellese, dopo un anno e mezzo di resistenza come tutte le attività, di aperture e chiusure, la prima prova affrontata dagli atleti è stato l'esame per il passaggio di dan

In anteprima assoluta per la regione Piemonte, svolta con la sessione on line, La commissione ha visionato gli atleti è conferito il 2° dan a Bellan Nicola e Berteletti Andrea, promossi a cintura nera 1° dan Bocca Christian e Zani Nicholas.

Adesso Dragon's Karate si occuperà del ritorno in gara dei suoi agonisti, il Maestro Palma Arpone con l'aspirante allenatore Pleitavino Simone si stanno occupando della preparazione per le gare.