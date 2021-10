Ginnastica La Marmora: due ori nello judo conquistati da Martina Tomba e Francesco Verrengia

L’incontro europeo di molti sport che in questi giorni si sta svolgendo a Ferrara, gli Euro Trigames, ha visto nello Judo la supremazia dell’Italia, ma soprattutto dei due atleti della sezione Team Ability della Ginnastica La Marmora che hanno conquistato due ori. Primo a gareggiare è stato Francesco Verrengia nello Judo che nella prima giornata ha ottenuto tre vittorie per ippon comandando da subito la classifica. Non da meno è stata Martina Tomba che tra le concorrenti al di sotto dei 57 kg. Che ha raggiunto anche lei la testa della classifica con tre vittorie in una giornata per lei importante, essendo quella del suo compleanno. Nella seconda giornata di gara Francesco è stato ancora protagonista vincendo tutti e sei i combattimenti per ippon regalando così all’Italia, alla sua famiglia oltre che alla sua Società, una medaglia d’oro importantissima. Infatti questa sua vittoria ha permesso all’Italia di aggiudicarsi la vittoria nel Team Event a squadre dopo uno spareggio con la Polonia.

L’entusiasmo che tutti hanno riversato su Francesco si è poi spostato al settore femminile in cui Martina bissava il risultato della prima giornata e con la sua grinta e la sua tecnica ha conquistato l’ambita medaglia d’oro. Eccezionali i nostri ragazzi che tiferanno per Nicole Orlando che nelle varie specialità di atletica cercherà di raccogliere quanto in questo lungo periodo ha seminato. Le gare si concluderanno domenica.