Edilnol Pallacanestro Biella esordio casalingo domenica con l’Assigeco Piacenza

Un test importante che arriva dopo l’esordio in trasferta sul campo di Trapani, una sfida che ha lasciato indicazioni positive e altre sulle quali lavorare. La spinta del Forum può essere un’arma in più per capitan Luca Infante e compagni, in una partita che ha già un peso specifico notevole.

In via eccezionale, a partire dalle ore 16.30 e fino alla palla a due, sarà aperta la biglietteria per il ritiro delle tessere di abbonamento 2021/22.

I ROSTER

Bonprix Pallacanestro Biella: 7 Jacopo Soviero, 8 Gianmarco Bertetti, 10 Luca Infante, 11 Carlo Porfilio, 15 Tommaso Bianchi, 16 Luca Vincini, 20 Matteo Pollone, 35 Luca Loro, 36 Alessandro Morgillo, 44 Steven Davis. All.: Andrea Zanchi.

UCC Assigeco Piacenza: 1 Lorenzo Deri, 9 Magaye Seck, 10 Gabe Devoe, 12 Lorenzo Galmarini, 13 Nemanja Gajic, 18 Tommaso Guariglia, 21 Lorenzo Querci, Davide Pascolo, 43 Gherardo Sabatini, 90 Luca Cesana. All.: Stefano Salieri.

“Dovremo fare una gara di grande aggressività ed energia davanti al nostro pubblico che per la prima volta avrà la possibilità di vedere all’opera la squadra di quest’anno- dichiara Andrea Niccolai (Assistant Coach Edilnol Biella) -. Piacenza è una squadra solida con un gruppo di italiani molto esperti con giocatori di categoria come Guariglia, Galmarini. Hanno sostituito il secondo straniero con un giocatore di livello superiore come Pascolo. Dovremo essere bravi ad aggredire ed alzare il ritmo ”.

“Sto facendo un lavoro importante con lo staff tecnico per migliorare nel tiro e su altri aspetti - commenta Jacopo Soviero (Playmaker Edilnol Biella) –. L’impatto con la Serie A2 ha portato a un inevitabile innalzamento del livello. Ci sono due giocatori stranieri per squadre che hanno responsabilità e dai quali posso imparare molto. Dal mio punto di vista voglio mettere sul parquet tutta l’energia possibile, specialmente dal punto di vista difensivo. È quello che sto cercando di fare in questa prima parte di stagione”.