19° Trofeo Csain Città di Biella – Open di squash

Si riparte finalmente, dopo 2 anni, anche con l’attività agonistica interrotta forzatamente per la pandemia. Si cerca di ritornare a quella “normalità” tanto agognata nei momenti più bui, adesso si vede un po’ di luce ma il sole purtroppo, almeno sul nostro amato sport, non splende ancora. Biella Squash, grazie ai suoi giocatori e alle ditte che da sempre ne supportano l’attività riesce a mettere in piedi un torneo ricco di premi e di magnifiche premesse che però - a quanto pare - il circuito agonistico non è ancora pronto ad apprezzare: 2 anni di Covid non si cancellano facilmente è vero, forse qualcuno ha perso l’abitudine, qualcuno la passione, qualcuno ha semplicemente virato altrove i propri interessi, non di certo i giocatori di Biella.

17 gli iscritti, qualche defezione dell’ultimo momento, ma grande giornata di sport e divertimento. Tante partite, tante risate e tanto buon umore che di questi tempi non guasta, ed alla fine della giornata è Roberto Antonacci a risultare “l’invincibile” del torneo! Concede ben poco o nulla ai suoi avversari e si aggiudica meritatamente il Trofeo ed i premi principali gentilmente messi a disposizione dagli sponsor generosi come sempre.

Al secondo ed al terzo posto i fratelli Casalvolone, Riccardo (2° posto) e Corrado (3°) si sono dovuti inchinare al vincitore rispettivamente in finale ed in semifinale. 4° Posto per l’eporediese Giorgio Soria e 5° posto per Andrea Tasca da Romagnano, seguono Davide Frison, Stefano Murdaca e Stefania Gherardo. 9° posto per Alessandro “Cobra” Fortuna.

Di seguito la classifica finale con tutti i piazzamenti: 1) Roberto Antonacci – ASD Biella Squash 2) Riccardo Casalvolone – ASD Biella Squash 3) Corrado Casalvolone – ASD Biella Squash 4) Giorgio Soria – ASD Biella Squash 5) Andrea Tasca – ASD Biella Squash 6) Davide Frison – ASD Biella Squash 7) Stefano Murdaca – ASD Biella Squash 8) Stefania Gherardo – ASD Biella Squash 9) Alessandro Fortuna – ASD Biella Squash 10) Marco Tapparo – ASD Biella Squash 11) Luca Dibernardo – ASD Biella Squash 12) Massimo Gnemmi – ASD Biella Squash 13) Cesare Donati – ASD Biella Squash 14) Claudia Coppa – ASD Biella Squash 15) Cesare Ottone Casalvolone – ASD Biella Squash 16) Davide Picotto – ASD Biella Squash 17) Valeria Quaregna– ASD Biella Squash

La Biella Squash ringrazia il Comitato Provinciale Csain Biella ed il suo Presidente Pierfranco Gilardino, Acqua Lauretana, Birra Menabrea, GB Frugone 1885, Double AR per i l supporto ed i ricchi premi messi gentilmente a disposizione. Biella Squash da appuntamento a tutti nell’estate / autunno 2022 per festeggiare insieme i 20 anni di attività.