Patelli: “Un’ottima notizia per il mondo della cultura, dello spettacolo e dello sport"

“Un’ottima notizia per il mondo della cultura, dello spettacolo e dello sport. Tanto per gli imprenditori quanto per tutti quei cittadini che frequentano e si recano periodicamente al cinema, a teatro, allo stadio o nelle sale da ballo”. Così l’onorevole Cristina Patelli commenta la decisione del Consiglio dei ministri che, all’unanimità, con un decreto, ha allentato ulteriormente le strette misure anti-Covid nei vari settori dell’intrattenimento.

Di fatto è stata decisa la capienza al 100% nelle zone bianche in tutti gli spazi culturali. “Siamo arrivati finalmente a questa misura, dopo un periodo troppo lungo e soprattutto durissimo per gli imprenditori del settore, penalizzati tantissimo dalle misure di prevenzione” aggiunge l’onorevole, che spiega ancora: “Le misure si applicheranno a partire dal prossimo 11 ottobre. Per le discoteche e gli stadi resteranno alcune limitazioni nelle capienze, che speriamo vengano superate di fronte al miglioramento delle condizioni generali della situazione. Non sarà più necessario, inoltre, di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro per i visitatori nei musei, negli altri istituti e luoghi della cultura”. “E’ un passaggio fondamentale per la nostra economia, in ripresa ma che da queste misure non potrà che giovare ulteriormente. L’Italia insomma riparte. Evviva”.