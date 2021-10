Un nuovo modo per gustare il vino di qualità: BIANCO'VIVO® e l’idea rivoluzionaria del biellese Massimo Tescari

Una grande innovazione è appena entrata a far parte del mondo del vino e sta spopolando tra i consumatori, le enoteche, i bar, i wine e cocktail bar, i bistrot, le gastronomie, i negozi di articoli regalo, gli show rooms e i fashion concept stores: si tratta di BIANCO'VIVO®, il primo vino frizzante di altissima qualità contenuto in una lattina slim unica nel suo genere, che nelle ultime settimane ha ricevuto così tanti ordini che, a breve, il primo lotto di prodotto realizzato sarà terminato.

Il suo ideatore è il biellese Massimo Tescari, imprenditore che, grazie alla sua idea rivoluzionaria, ha dato vita al marchio. A poco più di un mese dal suo lancio ufficiale sul mercato, BIANCO'VIVO® è già stato recensito dalla nota chef Ambra Romani; la famosa enologa, blogger e autrice televisiva non è stata però l’unica ad essere colpita dalla genialità, raffinatezza e qualità del prodotto: uno dei più importanti imprenditori a livello mondiale del settore vitivinicolo, ha personalmente contattato il signor Tescari per complimentarsi e valutare con lui possibili collaborazioni future, che permetterebbero la commercializzazione del prodotto in tutto il mondo e la creazione di un BIANCO'VIVO® style office, in cui verranno idealizzati e creati nuovi prodotti del marchio, ad esempio un vino rose’ ed un vino rosso.



Numerosi sono i personaggi del mondo dello spettacolo, della televisione e di importanti riviste e case di moda che, in questi giorni, hanno manifestato un forte interesse per BIANCO'VIVO®; ci sono, infatti, in programma alcuni eventi in cui BIANCO'VIVO® verrà presentato ed offerto al pubblico. Non solo: a breve, BIANCO'VIVO® si “vestirà di moda” grazie ad alcune produzioni limitate ideate dal signor Tescari, con cui le lattine verranno “vestite” da una nuova grafica, glamour e di tendenza, in occasione della settimana della moda a Milano e degli eventi legati al Salone del Mobile e del Design.



Che cos’ha di speciale BIANCO'VIVO®? Innanzitutto, la cosa che colpisce di più, è il fatto di trovare un vino di altissima qualità, il Marca Trevigiana 100% Glera IGP in un contenitore diverso dal vetro. Non una semplice lattina da bevande, ma una lattina speciale ed apposita per il vino, che ne conserva il gusto e le proprietà ed è stata appositamente realizzata per contenere questa tipologia vinicola.

La lattina in esclusiva mondiale è dotata di una capsula denominata “Safety cup BIANCO'VIVO® ed è una copertura sigillante che isola la parte superiore e si è quindi sicuri che la zona della lattina in cui si andranno ad appoggiare le labbra o dal quale defluirà il vino versato in bicchiere rimarrà pulita e igienizzata da qualsiasi agente esterno; inoltre, una volta rimossa, si trasformerà in un comodo sottolattina o sottobicchiere per chi volesse travasare il vino in un calice - Ma non è tutto: la lattina ha come accessorio una cannuccia, realizzata in vetro borosilicato che permette di mantenere inalterato il sapore del prodotto e, mentre lo si beve, si ha la stessa sensazione di quanto si beve utilizzando un tipico ‘flûte’, senza modificarne il gusto o la qualità.

Perché Bianco’Vivo(™) ha scelto proprio la lattina? In primo luogo, per evitare gli sprechi. Data la capienza molto abbondante, spesso il vino all’interno delle bottiglie di vetro non viene consumato del tutto e col passare del tempo (2 ore circa), finisce per sgasarsi, per poi essere gettato via. La lattina, invece, è adatta a qualsiasi tipo di consumazione: mantiene frizzante il vino al suo interno e, visto il suo formato, risulterà molto difficile avanzare del prodotto, che di conseguenza non verrà sprecato.

Inoltre, la lattina è molto più leggera, comoda da trasportare e si raffredda più velocemente del vetro, oltre a essere più facile da riciclare.

BIANCO'VIVO® può essere acquistato online o presso rivenditori autorizzati nelle varie città.

Per tutte le info: www.biancovivo.it oppure (cell) +39 331 1208841 - mail: sales@biancovivo.it



Facebook: www.facebook.com/biancovivosparklingwine

Instagram: www.instagram.com/biancovivosparklingwine