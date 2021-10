Torna la “Sagra della Castagna”, alla 48° edizione

Dal 1974 la Pro Loco di Vaglio Pettinengo si occupa di deliziare i palati di biellesi e forestieri con le preparazioni a base di castagne durante la “Sagra della Castagna - Festa dl’arbu e dei castégni”.

Arrivata alla sua 48° edizione, la festa che anima l’ottobre vagliese tornerà domenica 17 ottobre dalle 14 per le vie del paese. Sana e nutriente, la castagna in passato è stato un alimento essenziale per la dieta dei nostri avi, tanto da guadagnarsi l’appellativo di “pane dei poveri” contribuendone alla sopravvivenza. Numerose le preparazioni proposte dalla Pro Loco, preparate nel pieno rispetto della tradizione da “cuochi e cuoche” volontari che decidono di dedicare il loro tempo libero al lavoro nel laboratorio appositamente attrezzato.

Prodotte assicurandosi di seguire le linee guida di un preciso disciplinare “Le Golosità di Castagne” della Pro Loco di Vaglio Pettinengo si sono guadagnate la denominazione comunale di origine (DE.CO.). Tanti sono i prodotti che si potranno trovare al mercatino: confettura di castagne, confettura aromatizzata con aggiunta di cacao, le castagne sciroppate, cantucci e biscotti con l’impasto a base di farina di castagne, i “Plin-i alegri” le caldarroste “spiritare” con l’aggiunta di rhum o grappa, i “Castegni muntagnin-i”, gustosissimi marroni conservati sotto genepy, rhum o grappa. Presenti anche il Turlino, un gustoso “contenitore” di fine cioccolato ripieno di confettura di castagne e gli “zuccherini della suocera”, le zollette di zucchero aromatizzate al cardamomo e rosa canina, limone e salvia, anice stellato e caffè ed arancia e liquirizia.

Con il ricavato delle vendite la Pro Loco Vaglio Pettinengo è solita sovvenzionare opere di restauro dei fabbricati pubblici, come la ex-sede delle scuole elementari e l’edificio che una volta ospitava l’asilo infantile. Per chi non riuscirà a partecipare alla giornata dedicata alle castagne, la Pro Loco ha messo a disposizione uno store online all’indirizzo

https://www.prolocovagliopettinengo.it/store/

L'evento si terrà nel pieno rispetto delle normative anti Covid19 vigenti al momento.