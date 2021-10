Nuovo appuntamento per il Perosi con la " serie Y", con il Caravaggio Piano Quartet

Torna dunque la Serie Y (Young), in cui giovani talenti, già affermati musicisti e vincitori di importanti concorsi, trovano spazio accanto ai grandi nomi della musica classica internazionale. Quello di domenica 17 ottobre alle ore 18.00 in Accademia sarà un concerto particolarmente importante perché segna anche il rinnovarsi di una collaborazione che da anni lega l’Accademia Perosi e la Fondazione Olly, che sostiene il percorso di alta formazione artistica del Caravaggio Piano Quartet in Accademia, dando a Federico Piccotti (violino), Matteo Mizera (viola), Daniel Mizera (violoncello) e Bernat Català (pianoforte) l’opportunità di proseguire gli studi con lo straordinario Atos Trio con il sostegno di una borsa di studio.

“La Fondazione Olly è onorata di proseguire la collaborazione con l’Accademia Perosi continuando a sostenere i giovani ma già affermati talenti del Caravaggio Piano Quartet. In occasione del Concerto di Musica da Camera del 17 ottobre, la Fondazione Olly riconoscerà ai musicisti una borsa di studio come già aveva fatto l’anno precedente” ricorda Piercarlo Zedda, Presidente della Fondazione Olly “Siamo davvero felici della partnership con l’Accademia Perosi: un’eccellenza del nostro territorio apprezzata anche a livello internazionale che ci rende orgogliosi di promuovere la cultura valorizzando e supportando i giovani talenti”.

Il programma: Il Quartetto WoO 36 n. 1, fa parte dei tre Quartetti per pianoforte, violino, viola e violoncello che Beethoven compose a 15 anni. Queste composizioni non vennero subito pubblicate, ma apparvero in edizione a stampa, a Vienna, solo nel 1828. Non essendo stati classificati da Beethoven nel gruppo delle sue opere, i tre Quartetti furono elencati nella sezione «Opere senza numero di opera» (Werke ohne Opuszahien) del fondamentale catalogo beethoveniano Kinsky-Halm, con il numero d'ordine 36 e sono dunque conosciuti come Quartetti WoO 36 n. 1 2 e 3. In particolare, nel Quartetto n. 1, Beethoven adotta lo schema formale della composizione in due tempi, con un adagio introduttivo abbastanza ampio e rivolto ad affermare la tonalità fondamentale di mi bemolle maggiore, ponendo in evidenza il pianoforte. Il secondo tempo è in forma di “tema con variazioni” in cui ogni strumento è protagonista: nella prima variazione il pianoforte, poi il violino, la viola e il violoncello. Dopo una breve coda brillante, il secondo movimento si conclude con un inaspettato pianissimo. Ruolo fondamentale ha il pianoforte nel Quartetto con piano op. 47 di Schumann, composto in soli cinque giorni nel 1842, “l’anno della musica da camera” della produzione compositiva di Robert Schumann. Il Quartetto op. 47 mette in luce una dialettica tra la concezione autenticamente cameristica della scrittura di Schumann e la sua virtuale proiezione orchestrale. Dopo un’introduzione lenta, dove gli archi propongono una melodia ripresa come un eco misterioso e lontano dal pianoforte, tutti gli strumenti attaccano l'Allegro, in cui riappare la frase d’inizio con una espressione nostalgica. Nel secondo movimento, lo Scherzo, leggero e fantastico, di vaga influenza mendelssoniana, s'alterna a due Trii inframmezzati da una ripresa intermedia. Lo straordinario movimento lento è in forma di variazioni, d'un lirismo chiaro e limpido. Il Finale (vivace), libero intreccio di forma sonata e rondò, è a tre tempi. Secondo la critica qui sembra, per un momento, di sentire “…come una vaga reminiscenza del Concerto in la per pianoforte e orchestra di Mozart”.