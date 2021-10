Alla scoperta dei ricetti e castelli tra il Lago di Viverone, la Serra e la Bessa

Da Biella ci dirigiamo verso Gaglianico, costeggiando il suo splendido castello, adibito a scopi residenziali. Da qui raggiungiamo Sandigliano, dove il Castello La Rocchetta ospita oggi una struttura ricettiva mentre il Castello Vialardi è di proprietà privata. Da Sandigliano ci spostiamo a Cerrione, dove presso la Tenuta Castello, campo da golf e location per eventi, si possono ammirare le suggestive rovine del Castello degli Avogadro. Siamo alle porte della Riserva Naturale della Bessa, miniera d'oro di epoca romana, che invita ad una sosta e ad una passeggiata. Ci spostiamo lungo i cordoni della Serra morenica di Ivrea, spettacolare formazione di origine glaciale, punteggiata di graziosi borghi immersi nel verde. Raggiungiamo Magnano per visitare il ricetto che conserva tracce dell'impianto originario e un'imponente porta d'accesso oggi utilizzata come torre campanaria. Ci spostiamo poi a Salussola, che nel borgo a monte conserva la Porta urbica risalente a fine 1300 e la Chiesa dell'Assunta del 15mo secolo. Ci dirigiamo quindi verso il Lago di Viverone per visitare il Castello di Roppolo, oggi trasformato in museo, e i resti del ricetto di Viverone, con l'antico oratorio di S. Giovanni Battista (non visitabile), la cui struttura attuale risale al 1500 e presenta pregevoli affreschi di scuola vercellese. Dopo aver ammirato gli splendidi panorami che si aprono dalla collina, e dopo un'imperdibile sosta sul lungolago di Viverone, tappa successiva è Cavaglià, comune attraversato dalla Via Francigena - così come Roppolo e Viverone. Il castello Rondolino, costruito a inizio 1700, è stato successivamente ristrutturato in stile neo-medioevale. Il paesaggio si fa pianeggiante: tra Baraggia e risaie, ci spostiamo a Massazza, il cui castello, costituito da edifici di diversi periodi, oggi ospita eventi culturali e conserva al suo interno la cappella dedicata a Sant'Antonio e Sant'Anna con affreschi trecenteschi. Risaliamo a Verrone, dove possiamo visitare il museo Falseum allestito all'interno del castello, che ospita anche la sede comunale. Si torna a Biella percorrendo la strada Trossi, lungo la quale sono è possibile dedicarsi allo shopping negli outlet di abbigliamento di pregiate aziende tessili biellesi e di brand internazionali.

Cosa puoi fare durante il tuo soggiorno:

MUSEO LABORATORIO DELL’ORO E DELLA PIETRA

Salussola Monte e i suoi monumenti, il castello, le chiese; la frazione di San Secondo con ritrovamenti e insediamenti di età romana e medievale, sono luoghi di importante valenza storica. Il museo, oltre alla sala dedicata all'archeologia, offre le testimonianze di eventi, personaggi e tradizioni.

Info dettagliate sul sito dell’ATL: https://www.atl.biella.it/dettaglio-percorso/-/d/biella-ricetti-e-castelli-tra-lago-e-pianura-2gior-1