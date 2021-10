Vini sardi ed umbri a Su Nuraghe

Su Nuraghe di Biella apre le porte al gusto attraverso appuntamenti mensili con la “Sardegna nel bicchiere, incontro di vini italiani” - Sabato 9 ottobre 2021, alle ore 21:00, verranno presentati il “Mandrolisai rosato DOC”, della Cantina del Mandrolisai (Sorgono – Nuoro) e lo “Scigùla rosato IGT”, dell’Azienda Agricola “Luca Di Tommaso”, proveniente dall’Umbria (Montefalco – Perugia).

Nell’appuntamento del prossimo sabato in calendario al Circolo dei Sardi, due primarie cantine d’Italia trovano casa nella Biella divenuta città del mondo, che si apre al turismo anche attraverso il riconoscimento UNESCO e la recente proclamazione della storica Città della Lana quale “Città Alpina 2021”.

L’esperienza sensoriale caratterizzerà la serata guidata dal sommelier Ennio Pilloni, neoeletto consigliere di Su Nuraghe, che metterà a disposizione conoscenze e professionalità per una modalità per certi versi inedita, certamente non consueta di socialità. Dopo mille restrizioni e confinamenti domestici, ecco la proposta di un nuovo modo di ritrovarsi davanti a un bicchiere di vino, con al centro la condivisione dei pareri edonistici soggettivi, ma indotti in ciascuno da stimoli sonori, visivi e tattili prodotti dagli agenti fisici, gustativi e olfattivi, e da quelli chimici. Accanto al nettare degli dèi, sacro a Bacco/Dioniso, verrà offerto l’immancabile pane donato da Cerere/Demetra, che, in Sardegna, diventa “carasau” e “guttiau”, condito con olio extravergine e olive, frutti donati da Atena/Minerva, aromatizzati nella cucina isolana con alloro e finocchietto selvatico.