In che modo le persone possono cambiare la loro vita grazie alle criptovalute

Le criptovalute sono entrate nella vita delle persone in tempi relativamente recenti. Ad esempio, Bitcoin è stato introdotto solo nel 2009, e ci sono voluti ancora diversi anni prima che questo "re delle criptovalute" acquisisse la popolarità che conosce oggi. Rispetto a molti altri beni che circolano sui mercati da decine e centinaia di anni, questo periodo di 12 anni può sembrare insignificante. Eppure, è stato sufficiente alle criptovalute per cambiare la vita di molte persone in tutto il mondo. A volte, questi cambiamenti sono stati positivi; a volte, non lo sono stati affatto.

Una cosa è certa: le vite di coloro che sono profondamente immersi nella cultura delle criptovalute, raramente rimangono immutate.

Storie di successo.

La storia recente ci offre esempi di molte persone, le quali hanno ottenuto un enorme successo investendo nelle criptovalute nelle fasi iniziali. Provenivano da una varietà di settori e industrie diverse. Per esempio, i gemelli Winklevoss, che sono attualmente tra i più influenti milionari di Bitcoin, lavoravano nell'IT. Jared Kenna, il proprietario di oltre $ 300 milioni in Bitcoin, era un marine americano prima di acquistare il primo lotto di Bitcoin, quando costavano solo 20 centesimi l'uno. Dave Carlston, la cui fortuna supera i $ 350 milioni, è diventato il rappresentante di un'altra generazione di milionari Bitcoin in quanto non ha comprato le criptovalute nelle fasi in cui valevano cifre ridicolmente basse, ma ha guadagnato il suo capitale iniziale attraverso il crypto mining.

Un'altra storia degna di nota è quella di Eric Fineman. Si era preso un rischio ancora maggiore rispetto agli altri, perché questo giovane investitore comprò i Bitcoin non con i propri soldi ma con del denaro preso in prestito. Se la sua impresa fosse fallita, Fineman non solo sarebbe stato privato dei suoi fondi personali, ma sarebbe stato anche costretto a rimborsare il denaro preso in prestito. Ad ogni modo, decise di correre il rischio. Nel momento in cui il Bitcoin ha raggiunto i $ 1.200, Fineman aveva già accumulato una cospicua fortuna. Quindi, il rischio che aveva preso aveva dato i suoi frutti. Se ad un certo punto della loro vita, tutte queste persone non avessero deciso di correre un rischio e provare qualcosa di nuovo, non avrebbero mai condotto le vite che vivono ora. Esistono numerose storie di successo legate agli investitori in criptovalute. Ed ognuna di loro ha un fattore in comune: tutte queste persone hanno deciso di correre dei rischi e di dedicarsi completamente ad una nuova causa. Come risultato, i loro sforzi sono stati ricompensati.

Storie di fallimenti.

Naturalmente, se l'industria delle criptovalute conoscesse solo storie di successo, sarebbe crollata a causa dell'afflusso di aspiranti trader da tutti i campi possibili. Il trading di criptovalute è molto simile al mondo degli affari. Come ogni business, può portare sia successo che fallimento, a seconda che si siano previste correttamente le dinamiche del mercato e si siano prese le decisioni giuste. A differenza delle storie di successo, le narrazioni dei fallimenti di solito non hanno nomi specifici a cui fare riferimento: alle persone raramente piace ammettere i propri errori pubblicamente. Ad ogni modo, i media sono stracolmi di articoli su persone che si sono lanciate nel commercio delle criptovalute e hanno fallito. Nel caso del Bitcoin, la maggior parte di queste storie racconta di situazioni in cui delle persone hanno venduto le loro criptovalute nel momento in cui hanno raggiunto dei volumi che consideravano massimi (per esempio, 5-6 mila dollari). Quando il valore del Bitcoin è aumentato a più riprese in pochi anni o addirittura in pochi mesi, queste persone hanno cercato di correggere i loro errori e hanno ricomprato la stessa criptovaluta, solo per poi coglierla nella successiva fase di caduta e perdere ancora di più di quanto avessero perso nella fase iniziale.

Per la maggior parte, i fallimenti dei cripto-investitori sono riconducibili a un unico fattore: l'incapacità di utilizzare la tecnologia di gestione del rischio e l'analisi. Queste tecnologie dimostrano l'estrema importanza, sia per i trader che per gli investitori, non solo di comprendere il campo in cui operano ma anche di collaborare con un broker di buona reputazione.

Per esempio, https://nsbroker.com fornisce ai suoi trader materiale analitico completo e strumenti di trading, inclusi Stop Loss e Take Profit, che permettono a questi ultimi di sviluppare un'efficace strategia di gestione del rischio. Se coloro che sono andati in bancarotta a causa della volatilità delle criptovalute prendessero sul serio il trading e si assicurassero contro il fallimento, i media conterrebbero molte meno storie di fallimenti.

Conclusione

È un fatto indiscutibile che le criptovalute possono cambiare la vita di una persona. Tuttavia, nessuno può mai garantire che questi cambiamenti avvengano in meglio o in peggio. Bitcoin, Ethereum e altri token non sono predestinati al successo. Non sono nemmeno degli asset ottimali che ti porteranno ricchezza non appena deciderai di investirci. Al contrario, sono strumenti ordinari. Come ogni strumento, possono avere rendimenti diversi a seconda di chi li utilizza. Pertanto, la dinamica dei mutamenti che le criptovalute porteranno nella tua vita dipende da quanto scrupolosamente, professionalmente e ponderatamente affronterai le tue attività di investimento. Puoi prendere una serie di misure per aumentare le tue capacità e assicurarti che questi strumenti siano gestiti in modo professionale. Impara le basi del trading e dell'investimento, studia le dinamiche degli asset, analizza i mercati e le notizie: così facendo, le possibilità che il tuo nome venga un giorno pronunciato nel contesto delle storie di successo cresceranno significativamente.