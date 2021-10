Il gadget in testa alle opzioni di promozione a basso costo aziendale

Perché i gadget aziendali continuano ad essere la scelta più popolare tra le aziende che decidono di promuoversi tramite attività di marketing mirate? Dopotutto oggi abbiamo una serie di strumenti digitali che ci permettono di raggiungere migliaia di clienti da un sito web o da un profilo social! Vale la pena utilizzare gadget personalizzati per promuovere il proprio business? E perché? Ne abbiamo parlato con gli esperti di easygadget.it e, come vedremo, l’utilizzo di questo tipo di pubblicità, oggi, sembra essere l’opzione più conveniente e redditizia che si conosca.

Perché usare il gadget per promuovere il tuo business?

Il gadget è un metodo pubblicitario in netta contrapposizione a tutti quelli esistenti. Non interrompe il cliente, non lo assilla con telefonate fastidiose né tantomeno riempie la sua casella mail di detestabili comunicazioni spam (ne abbiamo parlato qualche tempo fa in questo articolo). Il gadget è un dono e, come tale, è sempre gradito anche quando è umile. L’utilità del gadget personalizzato è stata spesso oggetto di analisi e studi psicologici per i quali ricevere in dono qualcosa spinge le persone ad essere più predisposte ad ascoltare la proposta di un brand.

Questo accade perché sin da piccoli ci insegnano a ricambiare i favori ed i regali e, soprattutto, a ringraziare quando riceviamo qualcosa. Si tratta di uno stimolo inconscio irresistibile che mette a dura prova anche la razionalità del più cinico dei clienti. Quindi ogni volta che regali un piccolo gadget a qualcuno riceverai indietro la sua gratitudine e la sua attenzione senza disturbarlo o farlo sentire sopraffatto. Non male, vero?

Quali vantaggi offre?

I vantaggi dell’utilizzo del gadget riguardano anche la resa che è massimizzata rispetto a tante altre forme pubblicitarie. Quando acquisti uno slot di spot in radio paghi per un prodotto che, dopo un tot di tempo, cesserà di girare.

Al contrario il gadget rimane sempre nelle case, nelle borse o sulle scrivanie delle persone che lo riceveranno. Se sarai abbastanza furbo nel gestire la personalizzazione grafica i tuoi recapiti ed il tuo logo resteranno sempre in bella vista, sotto gli occhi di clienti e potenziali tali.

Sapevi che è vantaggioso anche a livello fiscale?

Infine dobbiamo considerare anche gli incentivi fiscali che, per un bravo imprenditore, sono pur sempre degni di nota. I gadget sono detraibili e deducibili in qualità di spese di rappresentanza. Per ottenere il vantaggio fiscale occorre rispettare alcuni criteri e, quindi, i gadget non devono appartenere alla medesima categoria merceologica dell’azienda che li omaggia.

Inoltre ogni gadget non deve avere un costo maggiore di cinquanta euro perché, in caso di cifre superiori, esistono comunque delle agevolazioni ma queste saranno ridotte.

Le spese di rappresentanza sono quelle che prevedono l’erogazione a titolo gratuito di beni o servizi con finalità promozionali o di pubbliche relazioni.

Per i gadget, quindi, è prevista una detraibilità dell’IVA al 100% e, per questo, possono essere distribuiti al pubblico senza il bisogno di emettere fattura. Per le informazioni specifiche in base al proprio business conviene sempre parlare con il commercialista ma, in generale, deducibilità e detraibilità del gadget sono garantite dalla legge, il che li rende una delle scelte pubblicitarie più convenienti da provare.