E-commerce in aumento nel 2021: come acquistare le e-cig in sicurezza

La pandemia ha portato diverse novità nella routine dei consumatori. Si fa riferimento alla tendenza sempre più evidente all’acquisto online di qualsiasi genere merceologico, dalla spesa alimentare fino ad arrivare ai detergenti per la casa. Così si spiegano i dati in grande aumento relativi all'e-commerce nella Penisola, che hanno saputo sfruttare al massimo il periodo di difficoltà imposto dalla crisi sanitaria, e la necessità per i consumatori di rivolgersi al mondo del digitale per i propri acquisti. Anche le sigarette elettroniche non hanno fatto eccezione.

I dati relativi alla crescita dell’e-commerce nel 2021

Se si fa un confronto con i dati del 2020, quest’anno può essere considerato come il periodo aureo degli e-commerce. Questo per via di un aumento globale del 58% circa, in termini di acquisti su Internet. Una percentuale che arriva addirittura al 78%, se si considera l’Italia, ovvero il paese detentore del record a livello europeo, e secondo soltanto all’Olanda. Inoltre, le ricerche di settore hanno evidenziato un altro dato importante: cresce anche lo shopping da mobile, dunque gli acquisti effettuati navigando con uno smartphone, e in una percentuale del 24% rispetto al 2020.

Ottimi anche i dati relativi ad alcuni settori merceologici in particolare, come nel caso delle e-cig, che oramai contano oltre 37 milioni di svapatori in tutto il mondo. Svapatori che sembrano usufruire spesso della possibilità di acquistare un’e-cig online, visti i diversi shop autorizzati presenti sul web e le molteplici versioni di sigarette esistenti, come ad esempio la sigaretta elettronica sottile di blu, disponibile in diversi colori e molto comoda per essere portata sempre con sé. Infine, si chiude ritornando ad analizzare alcuni numeri, e nello specifico sottolineando quanto segue: il 2021 non sarà il “canto del cigno” dello shopping online, ma la base di partenza di un aumento progressivo che riguarderà anche i prossimi anni.

La nuova normativa italiana e i consigli per acquistare e-cig in sicurezza

Per il mondo delle sigarette elettroniche, e in particolare per la vendita di queste e dei liquidi online, sono state stabilite nuove regole: solamente i negozi autorizzati, potranno effettuarla. Si tratta di un sistema reso anche a causa del fenomeno dei liquidi illegali venduti su Internet, dunque pensato per andare incontro alla sicurezza degli utenti.

Chiaramente sia le sigarette elettroniche sia i liquidi devono essere realizzate secondo elevati standard di qualità e sicurezza e rispondere alla normativa nazionale ed europea in termini di composizione, ingredienti, etichettatura, per essere considerati sicuri e soprattutto legali.

Bisogna inoltre ricordarsi che le e-cig sono dispositivi elettronici che devono essere trattati con attenzione e seguendo sempre le indicazioni riportate nel libretto di istruzioni. In secondo luogo, è vietata la vendita di sigarette elettroniche ai minori di 18 anni.