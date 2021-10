Come dei gadget personalizzati economici possono migliorare il tuo business

Ci sono poche cose più cruciali negli affari dell'essere memorabili. Più il tuo marchio viene ricordato dai consumatori, più è probabile che il tuo pubblico pensi a te quando ha bisogno dei tuoi prodotti e servizi. Ciò può avere un impatto importante sulla conversione dei leads e nelle vendite.

Uno dei modi migliori per rimanere impressi nella mente dei tuoi consumatori è offrire loro gadget personalizzati con il tuo marchio. Tuttavia, ci sono modi giusti e modi sbagliati di affrontare la questione. Quindi, per assicurarti di fare le scelte giuste, ecco cosa devi sapere se desideri utilizzare articoli promozionali per migliorare il tuo marketing e stimolare gli acquisti.

I vantaggi dei gadget personalizzati

Secondo uno studio condotto dalla Promotional Products Association International, l'88% di tutte le persone ricorda meglio un marchio dopo aver ricevuto loro gadget personalizzati. In confronto, in genere occorrono fino a sette impressioni pubblicitarie su TV, stampa o online affinché le persone ricordino finalmente il nome della tua azienda e ciò che fai.

Il tipo di rapida consapevolezza del marchio su cui puoi fare affidamento con i gadget personalizzati genera un'immediata fiducia nei clienti. Questo rende loro molto più facile decidere con quali aziende fare affari cosa che, in un mondo che è alla continua ricerca di soluzioni rapide e convenienti, non è cosa da poco.

Sebbene essere memorabili sia uno dei grandi vantaggi dell'utilizzo di articoli promozionali, non è affatto l'unico. Sono anche molto convenienti (esiste infatti un'ampia scelta di gadget personalizzati economici acquistabili direttamente online) e comportano un costo per impressione (CPI) molto più basso rispetto, ad esempio, a una vasta campagna pubblicitaria online.

Per non parlare del fatto che motivano l'azione dei consumatori. In uno studio condotto dalla British Promotional Merchandise Association, un incredibile 79% dei destinatari di articoli promozionali ha affermato che sarebbe più propenso a investire in prodotti o servizi di un'azienda dopo aver ricevuto da loro un gadget personalizzato utile e bello.

5 modi geniali per utilizzare efficacemente i gadget personalizzati economici

C'è molto che la tua attività può guadagnare se fai buon uso degli articoli promozionali. Ma non puoi semplicemente aspettarti di stampare il nome del tuo marchio su un oggetto e sperare che faccia salire i tuoi profitti. Sebbene i vantaggi dei gadget personalizzati nel marketing siano vasti e coerenti, la tecnica è fondamentale se si desidera ottenere il maggior numero di impression possibile.

Per massimizzare i benefici della tua campagna promozionale, ecco cinque suggerimenti intelligenti e trucchi semplici che dovrai tenere a mente in fase di progettazione. Mettili in pratica mentre consolidi la tua strategia per sfruttare al meglio tutto ciò che i gadget personalizzati possono offrire alla tua attività.

Realizza gadget personalizzati che abbiano una durata nel tempo, sia per la loro qualità che per la loro capacità di utilizzo. Pensa bene a chi regalerai il tuo gadget: solo analizzando la tua audience riuscirai a colpire nel segno. Ad esempio, evita di banalizzare l’articolo promozionale pensando che “la penna va bene per chiunque” e quindi è il regalo giusto da fare. Magari con qualche riflessione in più riuscirai ad essere originale e coerente con le preferenze del tuo target e del tuo marchio. Sii sensibile con le tematiche di attenzione all’ambiente. Tutti i gadget personalizzati in circolazione, o almeno la maggior parte, esistono anche nella versione ecologica: si trovano oggetti in legno di bambù, in sughero oppure in materiali riciclati come l’RPET. Perché non scegliere il proprio gadget nella sua versione eco-friendly? Attenzione ai competitor: cerca di non copiare le idee altrui, dai un tocco di originalità e coerenza con l’identità della tua azienda, che sicuramente è differente dalle altre. Fai percepire con il gadget il motivo per cui devono scegliere il tuo brand e non la concorrenza. Abbiamo parlato di originalità ma attenzione a non esagerare. I gadget personalizzati devono sempre essere utili alle persone alle quali si regalano altrimenti verranno dimenticati o buttati via, e noi avremo sprecato soldi tempo ed energie in un progetto dalla durata davvero troppo breve.