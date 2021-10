Escursionista precipita e muore in Val Chisone e uno scalatore si infortuna a Bobbio Pellice

In prima battuta la centrale operativa del 118 è stata allertata dai Vigili del Fuoco per un escursionista precipitato nel Vallone del Bourcet, comune di Roure in Val Chisone. Sul posto è stata inviata l'eliambulanza la cui equipe, con il supporto del tecnico di Soccorso Alpino, ha iniziato le manovre di rianimazione cardiocircolatoria. In seguito, il medico ha potuto soltanto constatare il decesso dell'uomo prima di affidare la salma ai Vigili del Fuoco sopraggiunti nel frattempo con l'elicottero. Secondo le prime ricostruzioni l'uomo è precipitato per oltre 100 metri dal sentiero lungo un tratto molto ripido caratterizzato da erba secca e scivolosa. Era con un compagno, ma l'allarme è stato lanciato poco dopo le 16 da un pastore che si trovava in zona e ha effettuato la chiamata.