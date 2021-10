Occhieppo Superiore: Centra un parapedoni e si ribalta FOTO

E' accaduto intorno alle 16 a Occhieppo Superiore, nella via che attraversa il paese, dove una donna, per cause da accertare, ha impattato nei parapedoni e si è ribaltata.

I Vigili del Fuoco, giunti sul posto, hanno proceduto ad estrarre la conducente dal mezzo per affidarla alle cure dei sanitari del 118 che l'hanno trasportata in ospedale per le cure del caso. La Strada è rimasta chiusa per il tempo necessario ai Carabinieri ad effettuare i dovuti rilievi, in attesa della rimozione dell'auto e dei detriti.