L'area del laghetto di Chiavazza laboratorio a cielo aperto per i ragazzi delle medie

Bastoncini per raccogliere cartacce e quanto altro trovano a terra alla mano, i ragazzi di terza della media De Amicis dell'Istituto comprensivo Biella 2 ogni martedì escono da scuola per andare verso il laghetto. Ad accompagnarli è l'insegnante di scienze, educazione civica ed ambientale Pamela Cigna.

<L'obiettivo è sensibilizzarli nella raccolta dei rifiuti – racconta la docente - . Quando arriviamo a scuola li differenziamo anche. Naturalmente insegno loro anche a fare attenzione e a chiamarmi quando vedono qualche cosa che forse non è da raccogliere. Ma i ragazzi sono contenti di uscire e di essere coinvolti in iniziative di questo genere>. Anche perché il laboratorio non si esaurisce con la pulizia dell'area. <Essendo insegnante di scienze – conclude la professoressa - , insegno loro anche a riconoscere le piante e a studiarle. E poi per loro è anche un momento di educazione civica che oggi è tornata una materia a scuola>.