Donato: borse di studio in memoria di Iolanda Prola Casadei per gli studenti più meritevoli

Con l’intento di aiutare economicamente le famiglie ed incentivare il proseguimento negli studi, le borse di studio in memoria di Iolanda Prola Casadei verranno così suddivise: N. 2 da 150 euro per gli studenti che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di 2° grado con una votazione finale pari a 100/100; N. 2 da 250 euro per chi ha conseguito il Diploma di Laurea con un punteggio di 110/100; N. 2 da 350 euro per coloro che hanno conseguito il Diploma di Laurea Magistrale con una votazione 110/110.

In caso di mancanza totale del requisito, le somme verranno suddivise tra coloro che hanno ottenuto punteggi rispettivamente 90-99/100 e 100-109/110.Possono partecipare gli studenti residenti nel Comune di Donato che hanno conseguito il titolo di studio tra il 1° agosto 2020 e il 31 luglio 2021. La domanda, in carta semplice o sul modello predisposto disponibile in Segreteria o sul sito www.comune.donato.bi.it, è da far pervenire all’Ufficio Protocollo entro e non oltre il 20 novembre, portandola personalmente oppure inviandola via mail a donato@ptb.provincia.biella.it oppure donato@pec.ptbiellese.it

Per maggiori informazioni contattare 015 641903 interno 1.