Chiavazza, cambia la viabilità per nuove asfaltarure

Gli interventi del piano asfaltature raggiungono la rotonda di Corso Lago Maggiore a Chiavazza. Il Comune informa la cittadinanza che a partire dalle 8,30 di lunedì 11 ottobre e fino alle 18,30 del 18 ottobre sono in programma i lavori per riasfaltare la rotatoria di via Milano intersezione Corso Lago Maggiore.