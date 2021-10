Vigliano: Allo “Chalet Steakhouse and Potatoes” un nuovo menù autunnale

Con l'inizio dell'autunno è arrivato anche il nuovo menù de “Lo Chalet Steakhouse and Potatoes” di Vigliano Biellese – situato in via per Chiavazza 41 – che si presenta con una cucina molto attenta alla stagionalità dei prodotti e una selezione di carni frollate di alta qualità, con l’obiettivo di far assaporare le migliori carni rese ancora più morbide e saporite grazie ad una corretta cottura.

La cucina dello Chalet si contraddistingue per la cottura al barbecue, composta dai grandi classici come le costine laccate BBQ al pulled pork. Inoltre, si potrà scegliere tra varie tipologie di carne come la selvaggina, i volatili e il pollame, e tagli particolari come la lingua, il diaframma chukrool e tanti altri, senza dimenticare i “grandi classici” come il filetto e controfiletto.

Per chi invece preferirà assaggiare diversi piatti, il locale darà la possibilità di scegliere un menù degustazione di 5 portate, grazie al quale si potranno gustare una selezione di ricette cotte sia al barbecue che CBT (cottura a bassa temperatura).

Ma non è tutto: si cercherà di soddisfare anche i palati vegetariani con ricette ricercate e piatti a base di verdure stagionali.

Il menù non sarà l’unico a rinnovamento del mese di ottobre: infatti, Lo Chalet, si presenterà alla clientela in una nuova veste rinnovando l’interno del locale.

Gli orari, invece, prevedono la chiusura il lunedì e il martedì, mentre da mercoledì a domenica il ristorante rimane aperto sia a pranzo che a cena; nel mese di dicembre, invece, l’apertura per pranzo e per cena sarà tutti i giorni.

Nei prossimi mesi verranno proposti eventi a tema ed è possibile rimanere aggiornati sulle novità del locale seguendo la pagina Facebook: www.facebook.com/lochaletstekhouse

“Lo Chalet” si trova a Vigliano Biellese in via per Chiavazza 41; per prenotazioni o ulteriori informazioni è possibile visitare il sito www.lochaletsteakhouse.it oppure telefonare al 333 44 24 617.