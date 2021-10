Un altro pass interregionale conquistato per la ritmica Pietro Micca

Si è conclusa domenica scorsa a Saluzzo la seconda prova del Campionato Individuale Allieve Gold, presente ovviamente l’A.P.D. Pietro Micca con le giovanissime Valentina Pelliciari e Asia Sansone. Le ragazze hanno dimostrato grande forza d’animo e coraggio: Valentina (classe 2011) questa volta scende in pedana con maggiore sicurezza, avendo affrontato qualche settimana fa la prima prova di campionato; per Asia invece un’esperienza tutta nuova, la piccola atleta (classe 2009) infatti gareggia per la prima volta dopo la pausa estiva. Grande è l’emozione per Asia che non solo apre il suo nuovo anno sportivo con una gara impegnativa, ma presenta anche esercizi nuovi e difficili. Presenta alla giuria il suo programma composto da ben quattro attrezzi: cerchio, palla, clavette e nastro.

“Asia ha lavorato molto quest’estate e siamo contente della determinazione con cui ha affrontato questa prova difficile” ci racconta la Direttrice Tecnica Marta Nicolo. Asia completa la sua gara, esercizio dopo esercizio, senza perdere la concentrazione e, nonostante alcuni errori, non può che dirsi soddisfatta della sua prima uscita. “È stata una gara lunga per Asia: completare un intero programma composto da 4 esercizi con attrezzi differenti non è scontato. Io e Irina siamo soddisfatte di questo suo risultato personale” sempre la direttrice tecnica Marta Nicolo, che insieme alla tecnica Irina Liovina si occupano della preparazione di Asia e Valentina. Asia termina in decima posizione la sua gara, portandosi a casa una grande esperienza e il rinnovato coraggio di presentare di fronte a un corpo giudicante il suo lavoro. La spumeggiante Valentina invece si reca in campo gara con un obiettivo: ottenere il pass per la Zona Tecnica, ovvero per partecipare alla fase interregionale del Campionato. Affronta la competizione a sangue freddo e ripresenta al corpo giudicante il suo complesso programma a corpo libero, fune e cerchio. Già apprezzati in occasione della prima prova, gli esercizi e l’espressività di Valentina non passano di certo inosservate. Grande è il suo sorriso nel completare pezzo dopo pezzo ogni composizione e il corpo giudicante non può che confermare le qualità di Valentina. “Valentina è un’atleta instancabile, lavora con grande entusiasmo ed è un piacere canalizzare questa allegria nelle sue composizioni, cucite su misura per lei” dichiara Marta Nicolo.

Sono dovuti i complimenti a tutte le ragazze che hanno preso parte al campionato Gold e che ora possono festeggiare per i risultati ottenuti. Certamente senza perdere la concentrazione poiché il prossimo passo per le atlete della ritmica Pietro Micca sarà affrontare la competizione interregionale.