Su-Per Veglio Trail, è partito il conto alla rovescia

Domenica, 10 ottobre, si correrà la seconda edizione di Su-per Veglio Trail, corsa podistica, organizzata da Trail running Valsessera e dalla Pro Loco di Veglio. Si correrà sia sulla distanza da 21 km (competitiva) con un dislivello totale di 1.350 m, sia sulla distanza dei 10 km (non competitiva), per un percorso prevalentemente inedito che si sviluppa sui pendii a monte di Veglio.

Sabato, 9 ottobre, alle 16:30 aprirà l’ufficio per il ritiro dei pettorali e dei pacchi gara. La partenza è fissata alle 9 presso il Centro Sportivo Bernardo Seletto, a Veglio. In questa competizione spiccano nomi di runner, biellesi e no, di un certo livello. Sarà una vera gara, ma anche una giornata all'insegna divertimento; infatti, dopo la conclusione della gara ci sarà un PASTA E BIRRA PARTY dalle 12 e a seguire le premiazioni. Ultimo giorno per iscriversi su wedosport.net, per ulteriori informazioni visitare la pagina Facebook “Su-per Veglio Trail”.